بسمة وهبة تخضع لتحليل «كورونا».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية المصرية بسمة وهبة جمهورها بمقطع فيديو حديث، كشفت فيه تفاصيل حالتها الصحية، بعد حالة الإعياء التي ظهرت بها خلال الفترة الماضية.

الإعلامية المصرية ظهرت في مقطع الفيديو، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، برفقة طبيبها الذي اهتم بعلاجها خلال الفترة الماضية.

بسمة نفت كل ما تردد عن إصابتها بفيروس “كورونا”، مؤكدة أنها تعاني من دور أنفلونزا عادي، وأنها أجرت التحاليل التي أوضحت أنها لم تصب بكورونا، لافتة إلى أنها ستنشر صورة التحاليل حتى تطمئن الجميع.

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وكانت الإعلامية المصرية بسمة وهبة قد اتخذت مؤخرا إجراءات وقائية في المطعم الخاص بها، تجنبا للإصابة بفيروس “كورونا”.

بسمة قالت، خلال مقطع فيديو نشرته، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، إنها أصدرت قرارا بمنع “الشيشة” في مطعمها، قائلة: “الناس اللي مدمنة الشيشة دي خطر وخطر أكبر اليومين دول إذا كنا عايزين ناخد بطرق الوقاية علشان الموضوع بتاع كورونا”.

وأضافت: “أنا أول واحدة في مطعمي بدأت النهاردة قرار مفيش شيشة في المطعم مهما كان مكسبها ايه قصاد خسارة أرواح وسلامة الناس.. اللي عايز شيشة سواء في مطعمي أو برا معاه الشيشة بتاعته يمشي بيها طالما انتوا مرتبطين بيها أوي كده ولازم يكون مكان مفتوح”.