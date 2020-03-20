إيداع المذيعة نهى نبيل في الحجر الصحي بعد مخالفتها للإرشادات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خالفت المذيعة والفاشينيستا الكويتية، الالتزام بالحجر الصحي بعد عودتها من الخارج وإعلانها خروجها للتبرع بالدم، ولكن الأمور كانت على خلاف ما توقعت.

نهى نبيل، نشرت فيديو لها خلال التبرع بالدم عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليه قائلة: “حمله نظمتها مجموعه من الفرق التطوعية بجهود شباب و بنات الديرة بالتعاون مع بنك الدم ، بعد النقص الحاد في المخزون فخوره بشبابنا و بناتنا و حرصهم على تنظيم عمليه التبرع و الالتزام بالإرشادات الوقائية بالشكل الصحيحطز

وزارة الداخلية الكويتية أصدرت بيانًا أكدت من خلاله عن إيداع نهى نبيل بالحجر الصحي المؤسسي وذلك بعد مخالفتها للتعليمات.

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وقالت الوزارة في بيان لها: “إن وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة قامت بإيداع مواطنة الحجر المؤسسي بعد مخالفتها التعليمات الخاصة بالخضوع للحجر المنزلي كإجراء احترازي من فيروس كورونا بعد العودة من السفر حيث نشرت على حسابها فيديو يوضح عدم التزامها بضوابط هذا الحجر وتوجهها إلى بنك الدم للتبرع”.

ويأتي هذا بعدما أشارت الفاشينيستا إلى أنها تلقت بلاغاً بضرورة إجراء فحص كورونا كإجراء احترازي رغم مرور أسبوعين على عودتها من سويسرا.

وذكرت أنها عادت إلى الكويت بتاريخ 4 مارس 2020 حيث لم تكن قواعد الحجر المنزلي مطبقة بعد ومع ذلك احترمت قوانين الدولة ولم تخرج من منزلها إلا للتبرع بالدم.