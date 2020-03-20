رامي جمال يتبرع لمستشفيات العزل الطبي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المصري رامي جمال، تبرعه لمستشفيات العزل في محافظتي الدقهلية والقاهرة، بسبب انتشار فيروس كورونا.

رامي جمال، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “قررت التبرع لمستشفيات العزل في محافظتي الدقهلية ومحافظه القاهرة بالمواد الطبية والغذائية، وأوعد بهدايا لكل أبطالنا الدكاترة وأبطال التمريض، وبطلب من كل أصدقائي الفنانين ورجال الأعمال التصرف بالمثل في أي مستشفى يختاروها”.

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وطرح رامى جمال ألبومه الجديد “أنا لوحدى” بالتزامن مع عيد الحب عبر قناة “نجوم ريكوردز” ‏على يوتيوب، وذلك بعد طرح أغنيتين قبل الألبوم وهما كليب “سقف” والذى تصدر جميع المنصات على مواقع التواصل الاجتماعى، ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، وتخطت نسبة مشاهدته أكثر من 10 ملايين مشاهدة حتى الآن.

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد “أنا لوحدى” مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد الملكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدى، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

احتفل الفنان المصري رامي جمال بإطلاق ألبومه الجديد «أنا لوحدي»، مع عدد من أصدقائه الفنانين، والذي حققت أغنية “سقف”، والتي شارك في الفيديو كليب الخاص بها عددًا كبيرًا من النجوم نسبة نجاح كبيرة منذ إطلاقها.