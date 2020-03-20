أكبر مخاوف منى زكي في الحياة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشفت النجمة المصرية منى زكي عن أكبر مخاوفها في الحياة، وذلك على أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

منى كشفت عن أكثر شيء تخشى منه، بقولها: “أكبر خوف عندي هو الإساءة والعنف ضد الأطفال، بخاف اتخيل حال العالم هيكون ايه لو كل الاطفال ديه مالقتش المساعدة اللي هما محتاجينها”.

وأضافت: “الأطفال الصغيرين دول هما المستقبل ومحتاجين ناس في حياتهم بتقدر الإنسانية وعندهم المقدرة على التسامح، ناس عايزين يحسنوا من نفسهم.. منى زكي”.

يذكر أنه كان قد تم تنصيب الفنانة منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي والفنانة دنيا سمير غانم، سفراء للنوايا الحسنة لمنظمة اليونيسيف منذ عدة سنوات.

Advertisements

وكانت النجمة منى زكي قد نشرت مؤخرا صورة حديثة لطفليها “سليم ويونس”، دون أن تكشف عن وجهيهما بشكل كامل، وأطلقت عليهما لقب: “أفراد العصابة”، مؤكدة أنها ستفتقدهما وابنتها الكبرى “لي لي” بشدة، نظرا لانشغالها بتصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “تقاطع طرق”.

النجمة المصرية أرفقت الصورة، التي نشرتها على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “أفراد عصابتي سأفتقدكما أنتم وأميرتي”، في إشارة لابنتها “لي لي”.

واسم “تقاطع طرق” هو اسم مبدئي لمسلسل منى زكي، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب منى زكى كل من النجوم محمد ممدوح “تايسون”، ومحمد فراج، وعائشة بن أحمد، وسيد رجب، وأحلام الجريتلي، ومايان السيد، وغيرهم.

والجدير بالذكر أن مسلسل “تقاطع طرق” يعيد منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها مسلسل “أفراح القبة عام 2016، وشارك في بطولته أحمد السعدنى، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين.

وفي نفس السياق تنتظر منى زكى عرض مسلسل “نمرة إتنين” حلقات متصلة منفصلة تضم قصص مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، وتم تصويره في 6 مدن عربية مختلفة ومنها الرياض، جدة، القاهرة، الجونة، بيروت ودبي، ويشارك في المسلسل كل من شيرين رضا، نيللى كريم، أمينة خليل، صبا مبارك، عادل كرم، عمرو يوسف وآخرون.