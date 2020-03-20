جان يامان وتصريحات مثيرة للجدل حول طبيعة علاقته بالفنانة ديميت أوزديمير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عاد الفنان التركي جان يامان لتصريحاته المثيرة للجدل، ضارباً بعرض الحائط الانتقادات التي طالته الفترة الأخيرة بعد أكثر من تصريح تسبب له في أزمة قوية مع الإعلام وبعض زملائه داخل الوسط، بالإضافة لمحبيه.

جان الذي سبق وأكد على ضرورة وجود مشاعر حميمية بين بطلي العمل كشرط لنجاحه، عاد واعترف بشعوره تجاه الفنانة التركية ديميت أوزديمير، والتي شاركته بطولة مسلسل «الطائ المبكر»، برغبة حميمية قوية، مشدداً على أنه اعترف لها بذلك، وكشف عن تفهمها لهذه الرغبة.

الفنان المثير للجدل قال: «لم أهن ديميت واتصلت بها وشرحت ما قصدت وفهمتني، الرغبة الحميمية لا تعني العلاقة نفسها، بل سلسلة من المشاعر الجميلة والتي ينجذب بها أي طرف للآخر، شيء أقل من الحب وأكبر من الصداقة»، مضيفاً: «أمارس العلاقة الحميمية كثيرا، لذا لست مكبوتا لأتحدث عنها بشكل مستمر».

Advertisements

وعن الانتقادات التي طالته من نجمات سبق وتعاون معهن في أعمال فنية، بالإضافة لهجوم بعض الفنانين والإعلامين، رد جان: «ينزعجون لأنني أقول الحقيقة، ولو أروي ما يحدث في كواليس أعمالهم لفضحت أمرهم لكنني لا أتدخل بشؤون الآخرين».

موجة كبيرة من الانتقادات تعرض لها جان خلال الفترة الماضية قبل دخوله الجبش، بسبب تصريحات مثيرة أطلقها الفنان الشاب، ومن أبرزها؛ تصريح في حوار صحفي أقر فيه بضرورة وجود رغبة جنسية بين بطلي العمل كشرط أساسي لنجاح المسلسل، معترفاً بوجود علاقة قوية كانت تجمعه بالفنانة التركية ديميت أوزديمير خلال كواليس تصوير «الطائر المبكر».

بالإضافة إلى عرض غير أخلاقي قدمه لمذيعة إسبانية خلال لقاء جمعه بها على الشاشة على هامش تواجده في مدريد، حيث امتدحت جان بسؤال قالت له فيه: «عندما تذهب من هنا ستكون تركت إنطباع بأنك إنسان مثالي، فهل يمكنك أن تخبرنا بشئ يثبت أن جان يامان أتى من هذه الدنيا»، فكان الرد المثير من النجم التركي: «لنذهب للغرفة الخلفية كي أثبت لك»، وهي الإجابة التي عرضته لانتقادات قاسية عبر وسائل الإعلامي التركية.