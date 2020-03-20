احتفالاً بعيد الأم.. مي سليم وابنتها بفستان واحد في جلسة تصوير حالمة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة الأردنية مي سليم لجلسة تصوير جديدة شاركت فيها ابنتها الوحيدة «لي لي»، بعدسة المصورة فرح حسني، وذلك لصالح إحدى المجلات العربية احتفالاً بعيد الأم.

مي حرصت على مشاركة الفانز بصور من الجلسة، التي اختارت أن تطل فيها الفنانة الشابة وابنتها بفستان واحد أبيض منفوش من الدانتيل، مكشوف الكتفين، وهي الطلّة التي حملت توقيع المصمم شريف نصر، ولاقت اعجاب فانز الفنانة الذين تسابقوا في ابداء اعجابهم بـ«لوك» الفنانة وابنتها، مهنئين مي بعيد الأم، كما دعوا الله أن يحفظ لها ابنتها.

يُذكر أن مي سليم انجبت «لي لي» أكتوبر 2011، من زوجها السابق، رجل الأعمال المصري علي الرفاعي الذي انفصلت عنه عام 2012 بعد عامين على الزواج.

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من ناحية أخرى، تجهز مي سليم لتصوير فيلمها الجديد «الباب يفوت جمل» الذي تشارك في بطولته أمام هاني رمزي، وهو من تأليف سامح سر الختم وإخراج أحمد البدري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

أما المارثون الرمضاني المقبل، فتشارك به مي بمسلسل «خيط حرير» أمام مي عز الدين، محمود عبد المغني، نيكولا معوض، يوسف عثمان، هنادى مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، وغيرهم، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

مي بدأت أيضاً في تصوير مسلسل جديد يحمل عنوان «dox» وينتمي المسلسل إلى دراما الأكشن، ومكون من 8 حلقات، ويشرف على كتابته محمد الصفتي، وتأليف زلفى عبد الله وآية سيف ومحيى الدين أحمد، وإخراج محمد الخبيري، وتشارك في بطولته أمام ميدوعادل ومحمد على رزق وبسنت شوقى ومحمود حافظ، وغيرهم، ومن المنتظر عرضه عبر منصة Watch it.