ديانا كرازون تتوهج بإطلالة حمراء نارية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرازون لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور حسن فرحات، وحرصت على مشاركة محبيها بلقطات منها.

ديانا اختارت للجلسة إطلالة حمراء نارية، ارتدت فيها فستان ضيق أبرز رشاقتها وجمال قوامها، وحمل توقيع المصمم يوسف الجسمي، وتزينت بأحمر شفاة صارخ، كما أسدلت شعرها الأسود بشكل ضاعف إطلالتها جاذبية وأنوثة، حيث حازت طلّلة الفنانة على اعجاب متابعيها الذين تنافسوا في إطلاق الألقاب الجمالية على الفنانة.

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وفي تعليق على الصور، حاولت ديانا نشر طاقة أمل ونور في ظل أزم وباء الكورونا التي اجتاحت العالم، وكتبت: «انظر للحياة .. ‏كأنك تنظر إليها من شُرفة، ‏تُطل على شاطئ رائع ..‏ولا تنظر إليها ..‏ كأنك تنظر من ثقب باب .. ‏نحن الذين نصنع ثقب الباب والشرفة .. ‏ ونحن الذين نصنع الكآبة والفرح صباحكم زي قلبكم».

يُذكر أن ديانا كرازون كانت قد احتفلت بخطبتها إلى الإعلامي الأردني معاذ العمري، يوم الجمعة 28 فبراير الماضي، في حفل عائلي شهد حضور عددًا كبيرًا من أقارب العروسين، وقد تألقت الفنانة الشابة خلال الحفل بفستان أبيض مطرز بفصوص ذهبية، مع حزام ذهبي على الخصر، من توقيع دار الأزياء العالمية labourjoisie، وزاد من جمال إطلالتها وضعها تاج ذهبي على الرأس مع ترك شعرها منسدل بتموجات ناعمة.

من ناحية أخرى، طرحت ديانا كرازون مؤخراً أغنية جديدة باللهجة العراقية بعنوان «صعب أقدر»، كلمات قصي عيسى، ألحان علي صابر، توزيع عثمان عبود.