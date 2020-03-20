ياسمين عبدالعزيز تفاجئ جمهورها بصورة نادرة من طفولتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز جمهورها في صورة قديمة من ألبوم طفولتها.

ياسمين نشرت الصورة على حسابها، حيث كانت طفلة رضيعة، وتلقت عدد كبير من التعليقات التي أشادت بجمالها في هذه المرحلة.

الفنانة المصرية احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد ابنتها ياسمين، ونشرت فيديو لها من خلال حسابها الخاص، ووجهت التهنئة لابنتها.

ياسمين تقوم بتصوير مسلسل «ونحب تاني ليه»، و من المقرر عرضه في رمضان 2020، ويشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وسوسن بدر وشريف منير وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، إنتاج شركة “سينرجي” لمالكها تامر مرسي.

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الفنانة المصرية دخلت مؤخرا في أزمة مع شقيقتها وائل عبدالعزيز بسبب وجود علاقة حب بينها وبين الفنان أحمد العوضي.

وائل عبدالعزيز وجه رسالة لشقيقته ياسمين عبدالعزيز، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، قال فيها:«بصى يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختى، أنا معاكى وفى ضهرك من وأنتى صغيرة شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وأنتى عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتى عارفة إن أنا أتاذيت فيها إزاى وقضية الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب اللى كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللى لبستيها التورتة فى وشها».

وأضاف: «وقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك فى كل موقف صعب مر عليكى ونسيت حياتى ونفسى عشانك وبقى كل همى أنا ووالدتك، إنك تكبرى وتبقى نجمة فى مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووفقنالك على معظم قراراتك وكنت الوحيد اللى ساندتك ووقفت جنبك فى طلاقك، لكن هنهرتل وتروحى تعرفى واحد أصغر منك بـ10 سنين لا من سنك وتتصورى صور مالهاش أى لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح، من أمتى وإحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل على السوشيال ميديا، من أمتى الناس بتجيب فى سيرتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا؟».

كما هاجم وائل العوضي، واتهمه بأنه يستغل شقيقته لمصلحته، مما جعل الأخير يرد عليه، قائلا إن ياسمين تنفق على ابن شقيقها.

ياسمين أعلنت حبها للعوضي دون الالتفات لكلام شقيقها، وكتبت عبر حسابها: «بحبك يا أحمد»، ورد عليها الفنان وكتب: «بحبك يا ياسمين».