توم هانكس يشارك جمهوره يومياته فى الحجر الصحي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شارك النجم والممثل الأمريكي توم هانكس، جمهوره ومتابعيه، بيومياته وحياته الروتينية التي يقوم بها يومياً مع زوجته ريتا ويلسون، وجاء بعد تماثلهم بالشفاء من فيروس كورونا المستجد.

النجم العالمي البالغ من العمر 63 عاما، نشر صورة لآلة كاتبة عبر حسابه بموقع إنستجرام، وسرد أحدي ألعابه التي يخوضها يومياً مع زوجته فى العزل الصحى لهما، والتي انتهت بفوز زوجته بها، بالإضافة إلى محاولاته في ترتيب ملابسه.

وشارك شيت هانكس نجل النجم الأمريكي توم هانكس أخر مستجدات حالة والده ووالدته ريتا ويلسون بعد إصابتهما بفيروس كورونا، مؤكدا أنهما بصحة جيدة حاليا عقب خروجهما من المستشفى فى أستراليا بعد الحجر الصحي لمدة خمسة أيام، قائلا أنهما يشعران بتحسن كبير ومستمران فى العزل الذاتي فى المنزل، وذلك في فيديو عبر حسابه بموقع “أنستجرام”.

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وتابع نجل النجم العالمي في الفيديو قائلا: أريد فقط أن أقول لأي شخص آخر لديه أحباء أو إذا كنت نفسك مصابًا بالفيروس ، أذهب للصلاة لأن الكثير من الناس يعانون بخلاف والديّ الآن.

وأضاف نجل النجم العالمي : أتمنى للجميع الشفاء العاجل والسريع وأعتقد أن أهم شيء نقوم به هو فقط الحفاظ على الهدوء ، لأن الذعر ليس ضروريًا حقًا ، ويجعل الأمر أكثر صعوبة مما يجب أن يكون”

وأختتم كلامه قائلا : إذا ذهبت إلى متجر البقالة وقمت بتخزين كل الماء وورق التواليت لنفسك ، أعتقد أنك المشكلة. أنت تعرف ، ما أعنيه؟ يجب عليك التفكير في المزيد من الآخرين لمرة واحدة . أعتقد أنه إذا كنا جميعًا أقل أنانية قليلًا فسوف نكون على ما يرام.. أعلم أن هذا جنونًا ، لكنني أتمنى للجميع الأفضل وسنقوم بذلك. “.

والجدير بالذكر أن النجم الأمريكى توم هانكس، وزوجته ريتا ويلسون، وجه رسالة شكر لكل من اهتم بهما عقب إعلان إصابتهما بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، ودخولهما الحجر الصحى، كما طمئنا الجميع على حالتهما أثناء خضوعهما للرعاية الصحية والملاحظة من الفرق الطبية المختصة.