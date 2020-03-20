وفاة النجم الأمريكي ستيوارت وايتمان.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

توفى نجم أفلام الويسترن الأمريكي سيتورات وايتمان عن عمر يناهز الـ 92 عام، وذلك بعد أن قدم مسيرة فنية حافلة بعالم صناعة سينما الغرب الشرس بهوليوود.

ستيوارت وايتمان هو ممثل أمريكي، ولد في 1 فبراير 1928 بسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، قد توفى في منزله بمدينة “مونتسيتو” بولاية كاليفورنيا الأمريكية وسط تواجد أفراد اسرته.

وعرف وايتمان بتقديمه للسينما العديد من الأعمال السينمائية المميزة مثل فيلم The Comancheros في عام 1961، وفيلم آخر بعنوان The Longest Day في عام 1962.