صورة للنجمة علياء بهات بدون مكياج تصدم معجبيها.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

من المعروف للجميع أن الممثلين السينمائيين ليسوا بنفس الاطلالة في الحياة الحقيقية التي يظهرون عليها على الشاشة الكبيرة، كل هذا الاندهاش يكمن في المكياج.

ظهرت الفنانة علياء بهات في صورة نشرها حساب احدى الملات على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام من دون “فوتوشوب أو فلتر، أو ميك آب”.

بالمناسبة، تلقت علياء الإشادة بظهورها لأنها لم تخفي وجهها وسمحت للصورة بالظهور كما هي، كما أنها إعجاب الناس”.

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علياء، التي احتفلت بعيد ميلادها في 15 مارس، مشغولة حاليًا بتصوير فيلمها الجديد براهماسترا، وتتصدر أيضًا العناوين الرئيسية بسبب قربها من رانبير كابور.

وعلى السياق الشخصي، من المقرر أن يتزوج الثنائي علياء بهات ورانبير كابور هذا العام، بحسب ما كشفه الناقد السينمائي راجيف ماساند Rajeev Masand في مقالته في مجلة Open، أن أسرتا النجمين قاموا بأرسال دعوات تحدد موعد الزفاف إلى أصدقائهم المقربين وأفراد أسرهم، وأعلن أن الممثلين سيتزوجان في ديسمبر من هذا العام.

في مقابلة أجريت معه في وقت سابق، تحدث والد علياء المخرج ماهيش بهات عن موضوع ارتباط ابنته بعلاقة مع رانبير. وأشار أن الأمر بيد الاثنين.