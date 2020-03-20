وفاة امتياز خان شقيق شرير السينما الهندية أمجد خان

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

توفي الممثل الهندي امتياز خان البالغ من العمر 77 عامًا، شقيق الممثل أمجد خان المعروفة بأدواره الشريرة في السينما الهندية، وزوج كريتيكا ديساي.

ورغم أن سبب وفاته لم يتأكد منها بعد، إلا أن المصادر تقول أنه كان يعاني من أمراض متعددة وقصوراً في القلب.

لعب الممثل الراحل أدوارًا صغيرة في العديد من الأفلام. كما ظهر في المسلسلات التلفزيونية كذلك. كان صديقاً مقرباً من الممثلة المعروفة أنجو ماهندرو Anju Mahendru.

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أثناء الإشادة به على وسائل التواصل الاجتماعي ، كتبت أنجو Anju أن روحه مرتاحة في السلام الأبدي”.

يشتهر امتياز خان بأدواره في أفلام مثل Yaadon Ki Baraat و Hulchul و Pyaara Dost. قام الممثل أيضًا بإخراج عدد من المسرحيات. يقول عدد من مقربيه أن امتياز خان كان يريد العمل بالاخراج أراد ، ولكن بسبب الأزمة المالية خلال تلك الأيام ، اضطر إلى امتهان التمثيل. الممثل لديه ابنة واحدة عائشة خان وستقام طقوس الدفن. الاربعاء.

من الحقائق التي تدور حول امتياز ، وهي أنه لدخول عالم الأعمال التجارية ، غير اسمه من زخريان خان إلى امتياز خان. مرة أخرى في اليوم ، تم أخذ أسماء الشاشة على محمل الجد وتم تغيير الأسماء ليس وفقًا للتنجيم ولكن على أساس المنتجين وما يناسب شخصيتهم.