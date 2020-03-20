شاروخان يلعب دور عالم في براهماسترا للنجم رانبير كابور

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
ينتظر عشاق النجم شاروخان بفارغ الصبر أن يعلن الممثل عن فيلمه التالي. لم يقم الممثل بإعلان عن فيلمه التالي بعد إصدار فيلم Zero الذي جرى إطلاقه في عام 2018 . ومع ذلك ، سيظهر الممثل بالتأكيد على الشاشة في ديسمبر عندما يصدر فيلم Brahmastra من اخراج ايان موخرجي Ayan Mukerji .
تداولت تقارير أن شاروخان سيظهر في فيلم Brahmastra في دور شرفي صغير، والفيلم بطولة النجم الشاب رانبير كابور وصديقته الممثلة في علياء بهات وأميتاب باتشان.
وفقًا للتقارير ، سيُشاهد الممثل وهو يلعب دور عالم في الدراما الخيالية. كما تشير التقارير كذلك إلى أن شخصية شاروخان في العمل الفني هي واحده من النقاط البارزة الرئيسية للفيلم وتأتي في نقطة حاسمة في السرد.
يقول مصدر من مقرب من فريق العمل “شخصيته ستساعد شخصية رانبير شيفا في سعيه. يقال ـ شاروخان يظهر بلحية في الفيلم”.
Brahmastra من إخراج أيان موخرجين ويضم أيضًا النجوم ناجارجونا وموني روي. وسيصدر الفيلم باللغة الهندية والتاميلية والتيلوجية والكانادا والمالايالامية في 4 ديسمبر.
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