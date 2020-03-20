هنادي الكندري تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها بالكمامات.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة الكويتية هنادي الكندري بعيد ميلادها مع زوجها المخرج محمد الحداد.

الفنانة الكويتية شاركت جمهورها بصورة من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها مع زوجها بالكمامات، خوفا من فيروس “كورونا”.

هنادي أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “شلون راح نطفي الشموع هههههههه.. قررت ما أطفي شمعة عيد ميلادي لتكون نور يضئ حياتي وطريقي مع أسرتي طوال السنة”.

وأضافت: “اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةٌ لا‌ تُرَد، وافتح لنا باباً في الجنةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم، اللهمَّ حَبِّب خَير خلقِك فينا، ومن حوضِ نبيك اسقِنا، وفي جنتِكَ آوِنا، وبرحمتِكَ احتوِنا، وأمنيتنا أعطِنا، وبفضلِكَ أغنِنا، ولطاعتِكَ اهدنا، ومن عذابِ النارِ احمِنا، ومن شرِ كُلِ حاسدٍ اكفِنا”.

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وكانت الفنانة الكويتية هنادي الكندري قد احتفلت مؤخرا بعيد زواجها من المخرج محمد الحداد، الذي يوافق يوم 9 مارس، برومانسية شديدة.

الفنانة الكويتية استعادت ذكريات زفافها، بمجموعة صور نشرتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت رسالة رومانسية لزوجها، عبرت فيها عن شدة حبه لها.

هنادي قالت: “بعيداً عن هذا العالم أريد أن أحيا بك ومعك، إلى من اطمأنت له روحي، إلى من سكن قلبي، وعقلي، إلى من خطفني برقته، وحنانه إلى من علمني الحب، وأسقاني العشق من كأسه، إلى من ملكني بكلمة نطقها وقال لي: أحبك يا حبيبتي.. توأم روحي”.

وأضافت: “بحثتُ بحثًا كثيرًا عن عبارات تعبر لك عما يجول بداخلي تجاهك يا زوجي العزيز، لم أجد سوى أن أدعو الله أن يكون عيد زواجنا السابع يشبه تمامًا أول يوم جمع ما بيننا وأن يحفظ الله هذا الحب الي الأبد.. توأم روحي”.