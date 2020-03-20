يسرا تروي كيف استسلمت للتنويم المغناطيسي في الثمانينيات

حلت الفنانة يسرا ضيفة على الإعلامي بلال العربي في حلقة من برنامج B My Guest، وروت خلال المقابلة تجربتها من العلاج بواسطة التنويم المغناطيسي.

وحكت يسرا عن فترة كانت تظن خلالها أنها مريضة، لكن طبيبها أكد لها أنها ليست كذلك، ووجهها لمعالجة التقتها لأول وآخر مرة عام 1982، في زيارتها الأولى للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت يسرا إن أهم صفة في المعالج هي أن لا يستغل نقطة ضعف الشخص وآلامه ضده، واستعادت كيف شرحت لها المعالجة أنها لن تنام كما تتخيل، وسوف تتمكن من تذكر كل ما قالته خلال الجلسة، والمطلوب منها إغماض عينيها والإجابة عن أسئلتها، وعلى مدى أربع ساعات استمرت في الإجابة عن الأسئلة بينما كانت تبكي، لكنها بعد ذلك شعرت بأنها خفيفة جدا كما لو أنها تستطيع الطيران.

وأضافت يسرا أن المعالجة، التي بقيت على اتصال بها لمدة أربع سنوات تقريبا، أخبرتها بأن شخصيتها من أقوى الشخصيات التي التقتها، وبأنها سوف تتمكن من اجتياز أي امتحان تتعرض له.

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