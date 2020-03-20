أحمد فهمي يشارك بـ"تحدّي الخير"

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""الخليج 365"" من بيروت: شارك الفنان أحمد فهمي، في "تحدي الخير" الذي أطلقه مدافع فريق الأهلي سعد سمير لمساعدة الأُسر المتضررة من الإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الحكومة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد. وهو عبارة عن مشاركة من كل شخص بمنشور يعلِن فيه عن عدد الأسر التي يقرر التكفل بها خلال فترة الأزمة، ثم يقوم بترشيح بعض الأشخاص الآخرين للمشاركة في التحدي.

ولقد شارك بهذا التضامن الإنساني عدد من نجوم الفن والرياضة، فيما نشر "فهمي" عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، مقطع الفيديو الذي أعلن من خلاله قبوله التحدي وتكفله بـ 50 أسرة متضررة. ثم رشّح من زملائه أكرم حسني، أحمد عز، كريم عبد العزيز، هشام ماجد، شيكو وعلي ربيع.

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