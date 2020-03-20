شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات بلا "نهايات" بعد توقفها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أسبوع واحد فقط تسبب انتشار فيروس كورونا فى قلق كبير بالنسبة للقائمين علي الأعمال التلفزيونية، مما جعل هناك توتر واضح بالأجواء، حيث كانت جميع المسلسلات التي لا تزال فى مواقع التصوير اقتربت من نهاية تصويرها إلا أنها جاءت عمليات الإغلاق بسرعة إلى الاستوديوهات، و مواقع التصوير بمثابة كارثة، حيث كان الوضع يتدهور بسرعة لدرجة أن معظم المسلسلات علقت التصوير باقي حلقات الموسم، و هو ما وصل بشكل مباشر للعديد من المسلسلات ، بما في ذلك بعض برامج CBS و NBC و CW وبعض برامج ABC و Fox .

و كان القرار الذي أعلن مؤخرا انه قد تم اتخاذ قرار على الفور بأن هذا كان المسلسلات و الاعمال التليفزيونية في المواسم الحالية ، لن يتم تصوير الحلقات 1-2 المتبقية هذا الربيع ، و ذلك نظرا لتفشي فيروس كورونا .

قائمة الطويلة من السلسلة التي توقفت عن تصوير الحلقة (الحلقات) الأخيرة من الموسم ، مسلسل " Superstore " الذي يعرض علي قناة NBC ، كذلك مسلسل " Bull " ، و " SEAL Team " و " S.W.A.T " و " Bob Hearts Abishola " .

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كما يدخل القائمة " Law & Order: SVU " الذي يعرض علي قناة NBC ، و " New Amsterdam " ، كذلك مسلسل " Batwoman " الذي يعرض علي قناة CW .

كما دخل قائمة المسلسلات التي لم تستكمل تصوير حلقاتها النهائية مسلسل] " The Goldbergs " و " American Housewife " الذي يتم عرهما علي قناة ABC .