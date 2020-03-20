شكرا لقرائتكم خبر عن تحدى الخير بمبادرة جمعية رسالة.. الفنانة منى زكى تدعم 80 أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة منى زكى فى تحدى الخير ضمن مبادرة جمعية رسالة، بدعم 80 أسرة وأعلنت تحديها أحمد حلمى وكريم عبد العزيز ومنة شلبى.

وقالت خلال مقطع فيديو نشرته على إنستجرام: "أتمنى أن يحافظ الجميع على أنفسهم وأسرتهم، للأسف فى أسر كثيرة تعتمد على الدخل اليومى ومش هيقدروا ينزلوا شغلهم وإحنا لازم نكون فى بيوتنا، وأنا بشكر جمعية رسالة على هذه المبادرة، وأنا أعلن أنى هدعم 80 أسرة وبتحدى أحمد حلمى وكريم عبد العزيز ومنة شلبى إنهم يدعموا أسر من دخلهم".

وقال سعد سمير، فى فيديو بثه عبر صفحته على تويتر، إنه اتفق مع جمعية رسالة على التكفل بأكبر عدد من الأسر من كل لاعب على أن تكن البداية بـ20 أسرة. وأوضح سعد أنه يتحدى زملاءه فى الأهلى والزمالك كل من وليد سليمان وشريف إكرامى ومحمود تريزيجيه وكريم نيدفيد ومحمود علاء وطارق حامد.