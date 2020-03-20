شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى عن تصوير مسلسل "ليه لأ": "ادعولنا بنصور فى توقيت صعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل الفنانة هالة صدقي تصوير مشاهدها في مسلسل "ليه لأ" من بطولة أمينة خليل فى أول بطولة مطلقة لها، داخل ديكور مصنع بمنطقة إمبابة، اليوم الجمعة حسبما أكدت هالة لـ"الخليج 365"، وقالت: "ادعولنا احنا بنصور فى توقيت صعب وربنا يحمينا ويعافينا جميعاً من انتشار فيروس كورونا"، وعن الأخبار التى انتشرت حول إصابة الفنانة شيرين رضا أكدت أنه لاصحة لتلك الأخبار الكاذبة، موضحة أنها تعرضت للكسر قى قدمها ومع ذلك ملتزمة بالتصوير.

وينتمى مسلسل "ليه لأ" لنوعية مسلسلات الـ 15 حلقة ويتم عرضها في النصف الأول من شهر رمضان المقبل، تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف، ويشارك فى البطولة هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى ومحسن محيى الدين وعبد الرحمن أبو زهرة، على أن يتم عرض مسلسل من 15 حلقة آخر تقف على إنتاجه نفس الشركة بعنوان "جمجوم وفيديو" بطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام فى النصف الثانى من الشهر الكريم.

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يذكر أن هالة صدقى كانت أخر أعمالها مسلسل "بركة" للنجم عمرو سعد للمخرج محمود كريم، وتأليف محمد الشواف، وشارك في بطولته كل من محمد لطفى وكمال أبو ريا وهنادى مهنا واخرون من النجوم.

ودارت أحداثه حول (بركة) عمرو سعد وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشا في القاهرة لكن مع مرور الوقت يبدأ في جمع المال ومن هنا يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ، ولا يسانده في هذه المشاكل إلا والدته وبنت الجيران التي تحبه.