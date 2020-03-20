شكرا لقرائتكم خبر عن "سبرتو" هدية عيد الأم من منى الشاذلى.. وجنات تغنى لـ "كورونا.. ابعد يا شيطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإعلامية منى الشاذلى، أن العالم يشهد ظروفا استثنائية هذه الأيام بسبب انتشار فيروس كورونا، ومصر تعيش حاليا قرارات منها عاصفة التنين وتعليق الدراسة والطيران وإلغاء الأنشطة الاجتماعية، وبالرغم من كل ذلك يجب أن نحتفل بعيد الأم.

وأضافت خلال برنامجها "معكم" والذى يذاع على قناة "سى بى سى": السنة دى لازم كل واحد يجيب هدية هدية عيد الأم وتكون "زجاجة سبرتوا لتر" هتخليها أسعد أم في الدنيا لانها هتحس انك خايف عليها، وانا والله مش بهزر، المطهرات والكمامات احلى هدايا في عيد الام هذا العام، وممكن تكتب عليها انا خايف عليكى يا ماما".

كما استضافت الإعلامية منى الشاذلى خلا حلقة اليوم، المطربة جنات، التي غنت لفيروس كورونا أغنية "ابعد يا شيطان" بعد طلب منى الشاذلى أن تفكر بماذا تغنى لهذا المرض، كما غنت أغنية "ست الحبايب" والتي أهدتها لكل الأمهات في عيدهن.

برنامج "معكم" من تقديم الإعلامية منى الشاذلى على قناة ‎، ويعرض الخميس والجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة 9 مساءً‎.‎