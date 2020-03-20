شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة جنات تروى متاعب حملها في ابنتها وتكشف سبب نقصان وزنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة جنات، عيشت أحلى إحساس في الدنيا لما جت بنتى "جنات" بس بجد مسئولية صعبة ومن أول يوم حمل حتى وقتنا الحالي لم أرتاح لحظة، وخسيت جدًا فترة الحمل لأنى كنت باخد فيتامينات فخلتنى مش باكل كويس بجانب الادوية اللى كنت باخدها سببتلى تعب أوى.

وتابعت جنات فى لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي خلال برنامج "معكم" والذى يذاع على قناة "سى بى سى": والدتى أكتر واحدة مدلعة بنتى وبتاخدها في حضنها لما تيجى تنام وتلاعبها، بس هي بتحب باباها أكتر منى.

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وأضافت، واجهنا مشكلة في بعد تسميتها على نفس اسمى، لما حد ينده يقول جنات ابص، فوالدها قالى أنا هحل المشكلة وهننده عليها نقولها "جيني"، بس بنتى طالعة طيوبة بس فيها مشكلة مش بتحب البنات وبتحب الولاد أوى، وهى عندها 10 شهور حاليا.

واستكملت: أنا صدقت إن الطفل بيعرف صوت أمه، لما جت بنتى وكنت بغنى أغنية "عيون القلب"، لقيتها هديت أوى، ولما بعنى حاليًا أو تشوفنى في التليفزيون بتيجى بالمشاية جرى عشان تتفرج، وكمان هي بتحب صوت أصالة وسميرة سعيد أوى.

برنامج "معكم" من تقديم الإعلامية منى الشاذلى على قناة ‎، ويعرض الخميس والجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة 9 مساءً‎.‎