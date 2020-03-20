شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين يدعو جمهوره بالبقاء فى المنزل بطريقة كوميدية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة كوميدية، شجع الفنان سامح حسين، جمهوره بالبقاء فى المنزل والالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث شارك إحد بناته التى قامت برشه بالكلور، وعلق قائلاً :"" تعامل مع أى شخص على إنه مصاب .. وتصرف مع كل الناس على إنك مصاب شكراً للأطباء .. هنحارب الكورونا..قاعد بالبيت".

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الفنان سامح حسين، شارك ابنته بمقطع كوميدى عبر حسابه بموقع انستجرام، حيث رشته بالكلور بعد قيامه بالسعال، وذلك عبر حسابه على انستجرام، قائلاً:"النهاردة اليوم الخامس ملتزما بالتواجد في المنزل.. أشكر كل الناس اللى التزموا بالتعليمات ومانزلوش إلإ للضرورة القصوى.. وبشكر كل الأطباء ويارب أحفظهم ويعدى اليومين دول على خير".



سامح حسين

وأضاف:"فيه تعليمات كتير أوى للوقاية من الكورونا، مخلص كل التعليمات أنك تتعامل مع كل الناس كأنك مصاب وتعاملهم على أنت اللى مصاب".

ويشار إلى أن آخر أعمال الفنان سامح حسين المسرحية، هى مسرحية "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل التى حلت محل الفنانة سهر الصايغ نظرا لانشغالها بتصوير عدة أعمال فنية فى الفترة الأخيرة، التي كانت اختتمت مسرحية "المتفائل" عروضها على المسرح القومى بالقاهرة بعد تقديم 75 ليلة عرض مسرحية، رفعت لافتة "كامل العدد"، فوصل عدد الحضور بكل العروض إلى 35 ألف متفرج.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

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وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عاماً من محافظة الجيزة، توفى بمستشفى العزل.