شكرا لقرائتكم خبر عن شويكار لـ "أحمد صلاح حسنى": أنت زى روبن هود وعلاء الدين برافو على "ختم النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة شويكار، أنها سعيدة للغاية بمسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسنى، الذى عرض على شاشة قناة ON ، خصوصاً أن هذه الرواية حققت أغراض مميزة ومختلفة في الدراما المصرية ، وكان آبرزها تفاعل الجمهور مع الممثلين من حيث الأداء والمشاعر والأخلاق والتربية وكل شيء.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الأعلامية بسمة وهبة، أن الفنان القدير الذى قدم شخصية والد أحمد صلاح حسنى – رشدى الشامى قدم دوراً في غاية الجمال، كذلك الام "بدور" الذى قدمته الفنانة القديرة عفاف شعيب ، مشيرة على أن أحمد صلاح حسنى يذكرها بأدوار نجوم العالم "روبن هود"، وعلاء الدين"، وهو ممثل "محترم" وهذا بدا واضحاً في التمثيل والأدوار التي يقدمها .

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وأكدت شويكا أن المسلسل تناول عدة قضايا منها الأخلاق ليكون قدوة للشباب ، مشيرة إلى أن العمل كان جميل للغاية وسعداء أن هناك مسلسل حقق كل هذه الشعبية على الأرض، مطالبة أحمد صلاح حسنى في نهاية الكلام بالمزيد من تقديم تلك الأدوار.

"ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.