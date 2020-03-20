شكرا لقرائتكم خبر عن فيه منهم أول مرة.. نجوم الغناء يغزون دراما رمضان المقبل.. اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك فى دراما رمضان المقبل عدد كبير من المطربين بأدوار تمثيلية مختلفة منهم من يتواجد لأول مرة، وغيرهم من اعتاد الجمهور على رؤيتهم فى الموسم الدرامى الرمضانى كل عام، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أشهر المطربين المشاركين فى دراما رمضان المقبل.

المطربة اللبنانية هيفاء وهبى تقدم هذا العام بطولة مسلسل «أسود فاتح» ومعها عدد كبير من الفنانين منهم شريف سلامة وروجينا، والمسلسل من " تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، ويشارك فى البطولة كل من أحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمرالسعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

ويلعب "دياب" فى مسلسل " فرصة ثانية" دور تاجر "سيارات مضروبة"، ويستخدم تلك التجارة فى تخليص وبيع السيارات وقطع الغيار والأوراق غير الشرعية فى تجارته، والعمل من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخرمن الفنانين وتدورأحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى، وتخوض ياسمين البطولة المطلقة الثانية فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "حكايتى" العام الماضى.

أما مطرب المهرجانات حسن شاكوش، فيشارك فى مسلسل "وصل أمانة" مع النجمين على ربيع ومصطفى خاطر، حيث تعد هذه التجربة هى التمثيلية الأولى له، بعد نجاحه الكبير من خلال عدة أغانى منها "بنت الجيران"و"عود البطل"، والمسلسل تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، حيث يظهر فى العمل كضيف شرف بعدد من المشاهد.

أما المطرب عبد الباسط حمودة فيظهر كضيف شرف بشخصيته الحقيقية فى مسلسل "سكر زيادة"، والذي تلعب بطولته النجمتين الكبيرتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، ومن المقررعرضه في دراما رمضان المقبل.

ويواصل المطرب أحمد الشامى عضو فريق واما، تضوير أحداث دوره بمسلسل "فرصة ثانية"، من بطولة ياسمين صبرى التي تخوض به السباق الرمضانى المقبل ، حيث بدأ التصوير فى إحدى الديكورات الخاصة بالمسلسل في التجمع، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، ويشارك فى بطولته كل من أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر.

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ويشارك المطرب أحمد فهمى في مسلسين خلال موسم دراما رمضان المقبل، الأول هو"أسود فاتح" من بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، والثانى يظهر ضمن أحداثه كضيف شرف في مسلسل "سكر زيادة"، مع النجمتين الكبيريتن نادية الجندى، ونبيلة عبيد.

ويظهر الفنان محمد كيلانى كضيف شرف خلال أحداث مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، والمقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، حيث يجسد دور مهم ومحورى في المسلسل، ويواصل أبطال العمل التصوير حاليا، والمسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج ياسر سامى، ويشارك فى بطولته كل من عمرو عبد الجليل وناهد السباعى وآخرين.

وتشارك الفنانة مى سليم فى مسلسين، مقرر عرضهما خلال موسم دراما رمضان المقبل هما مسلسل " خيط حرير" مع مى عز الدين، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، والمسلسل الثانى "اختراق2" من بطولة طلال السدر، وأحمد عيد، وتجسد ضمن أحداثه شخصية "يوتيوبر"، تقدم برامج لايف.

وانضم المطرب محمد رشاد إلى أسرة مسلسل "ليالينا"، ليخوض من خلاله أولى تجاربه التمثيلية، والمسلسل تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات والعمل بطولة صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب.

أما مسلسل "ولاد إمبابة"، فيشارك فى بطولته عدد كبير من المطربين منهم سعيد الصغير، ونادر أبو الليف، وهانى الأسمر، وريكو، ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا، والمسلسل من تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.