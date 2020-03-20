شكرا لقرائتكم خبر عن "يارب ألطف بينا".. أحمد زاهر وروجينا فى كواليس مسلسل البرنس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد الفنان أحمد زاهر مع كل من الفنانتين روجينا ودنيا عبد العزيز في كواليس مسلسل البرنس، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، داعيًا الله بأن ينهى وباء فيروس كورونا المتفشى فى كافة أنحاء العالم.

الفنان أحمد زاهر، نشر صورًا من كواليس مسلسل البرنس، مرتديًا كمامة عبر حسابه بموقع انستجرام، وعلق قائلاً: "أنا وروجينا ودنيا عبدالعزيز من كواليس مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج سينيرجي، يا رب النجاح المبهر من عندك، يارب ألطف بينا ونجى كل شعوب الأرض من الوباء اللهم أمين".



أحمد زاهر

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يشار أن النجم أحمد زاهر شارك متابعيه عبر تطبيق "تيك توك" من قبل فيديو مع بناته، وهم يرتدون كمامات، تجنبا وخوفا من العدوى بمرض "كورونا"، المتفشى فى كافة أنحاء العالم، حيث عرض المساعدة لكل من يصاب بالفيروس.



أحمد زاهر ودنيا عبد العزيز بالكمامات



أحمد زاهر وروجينا ودنيا عبد العزيز

ويخوض الفنان أحمد زاهر مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، من بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.