شكرا لقرائتكم خبر عن "ولا 100 كورونا هيمنعونى".. هكذا احتفل صلاح عبد الله بعيد ميلاد حفيدته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان صلاح عبد الله بعيد ميلاد حفيدته كرمة المواقف اليوم 19 مارس، حيث نشر صورة ضمت مجموعة صور من مراحل حياتها المختلفة، عبر حسابه بموقع انستجرام، وعلق قائلاً:" لا كورونا ولا 100 كورونا هيمنعوني إني أقولك كل سنة وإنتي طيبة ياحفيدتي".









وكتب الفنان صلاح عبد الله قصيدة لحفيدته "كرمة"

فرحتى فاقت كل حد.. لم بقيت جد بجد

لكرمتى حفيدتى الأولى 19 مارس 2013 م

نورتى الدنيا إنتى .. وطلعتى أهه وبنتى

ياكرمه يابنت هيثم .. يا جبيبتى يا بنت بنتى

ياشمس فرحه هلت.. وفوق قلوبنا طلت

خشت في حياتنا خلت .. للدنيا طعم تانى

ياشروق البهجة والهنا.. على قلب النجوى والجنا

وأما عن نفسى أنااا.. الدنيا مش سايعانى

يا سحر في روحى صال .. وجوه العقل جال

رجعنى أقول أزجال.. وأدندن بالإغانى

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يا مستر سين حياتى .. ياللى نعنشتى ذاتى

السعد بان وآتى.. بالأمل والأمانى

قلبى مشتاق وبدو .. تدوبى في حضن جدو

الحزن خلاص حهدو.. مالفرح عادلو تانى

وعلى الجانب الآخر يشارك صلاح عبد الله في مسلسل "هجمة مرتدة"، من بطولة أحمد عز ويجسد "عبد الله" ضمن أحداث العمل دور موظف على المعاش عاصر العديد من الحروب التي خاضتها مصر منها نكسة 67 وحرب 73، وهو والد بطل الحلقات أحمد عز، وزوج الفنانة ماجدة زكى، والتي تظهر في دور والدة عز، ويفتح "عبد الله" خلال الحلقات مكتبة عقب عودته من العراق، لتتصاعد الأحداث في إطار درامى مشوق.

ويعد مسلسل "هجمة مرتدة" استكمال لمحطات فنية مهمة قدمها الفنان الكبير صلاح عبد الله مع النجم أحمد عز، حيث سبق وشاركه في أعمال كثيرة للغاية منها أفلام "الشبح" و"الرهينة"و"مسجون ترانزيت" و"حلم عزيز"و"المصلحة"و"365 يوم سعادة"، ومسلسلات مثل "الإكسلانس".

ومن المتوقع أن يقدم الإثنان عملا تليفزيوينا مختلفا، حيث دائما ماتجمعهما العديد من الأعمال الفنية التي تلاقى صدى جماهيرى ونقدى واسع، وهو ما بدا في كل الأفلام السينمائية والتليفزيوينة سويا التي قدماها سويا.

يذكر أن مسلسل "هجمة مرتدة"، يشارك في بطولته بجانب أحمد عز وصلاح عبد الله كل من هند صبرى وهشام سليم وماجدة زكى ومحمود البزاوى وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة، وعدد كبير من الممثلين الشباب منهم خالد أنور ومايان السيد وغيرهما، وهو من تـأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.