أمير طعيمة يعلن تكفله بـ 50 أسرة ويتحدي هؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، فيديو يعلن به عن تكفله بـ 50 أسرة هذا الشهر. وقال أمير في الفيديو:" أنا قبلت تحدي هشام ماجد، وهتولي 50 أسرة الشهر دا.. وبتحدي محمد صلاح وأنغام وعمرو يوسف والكابتن أحمد حسن وحماقي". تحدي الخير هو تحدي التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.

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