واحشني والكورونا حايشني.. أول حفل لايف لديسكو مصر بيوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت ديسكو مصر، أول حفل لايف بموقع يوتيوب، للحد من انتشار فيروس كورونا. وحمل الحفل اسم "واحشني والكورونا حايشني، خليك في البيت"، وشاهده 5 الآف متابع. وبدأت الحفلة بالأغاني الوطنية مثل "حلو يا بلدي"، وغيرها. في سياق متصل، أعلن الفنان تامر عاشور عن إقامة حفل أون لاين يوم الخميس المقبل، وأعلنت فرقة مسار إجباري عن حفل آخر، امتثالًا لقرارات الدولة بإلغاء الفعاليات التى تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين، للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"؛ وتشجيعاً للشباب على البقاء في المنزل بعيداً عن فرص العدوى.

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