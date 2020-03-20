نيللي مقدسي تحمل كلبها وسيلفي ويزو.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من إحدى الدول الأجنبية.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل منزلها وهي تحمل "كلبها".

محمد رجب

نشر الفنان محمد رجب، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له، علق عليها: "كلنا جميعا في بطن الحوت، رددوا معي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تحمل "قطها" وهي جالسة على مكتبها.

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نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.

دنيا عبدالعزيز

نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة صديقتها "شيري".

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تشرب "عصير برتقال"، مؤكدة أنها تشرب الكثير من العصائر التي تحتوي على فيتامين "سي".

ويزو

نشرت الفنانة دينا محسن (ويزو)، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني عبر حسابها على موقع "إنستجرام" داخل سيارتها.