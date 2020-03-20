صور| لدعم حملة "خليك بالبيت".. إطلاق مبادرة "الثقافة بين ايديك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، بث المواد الثقافية والفنية التي تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر، والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها بـ"يوتيوب"، وحسابات "السوشيال ميديا" الخاصة بها من خلال مبادرة جديدة تحمل عنوان "الثقافة بين ايديك" .

قالت إيناس إن مباردة الثقافة بين ايديك تأتي كأحد الحلول البديلة لتقديم ألوان الإبداع الجاد للجمهور في ظل تعليق الأنشطة الفكرية والفنية، نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، وتمثل إهداء لأبناء الوطن ودعوة للالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة، حفاظا على الصحة العامة جراء تداعيات كورونا، وأشارت إلى أنها خدمة ثقافية مجانية تهدف إلى تيسير الحصول على جرعة فكرية وفنية ومعرفية من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، كما تتيح للعالم الإطلاع على المحتوى الإبداعي المصري، ومتابعة الحراك الثقافي في المجتمع من خلال شبكة الانترنت، وتمثل أحد خطوات التحول الرقمي الذي تسعى الوزارة لتنفيذه.

وتابعت أنه جاري وضع اللمسات النهائية لبرنامج البث المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، مشيرة ان مكتبات وزارة الثقافة تضم مجموعة ضخمة ونادرة من الأنشطة والفعاليات التي تشكل جزء هام من ملامح الهوية، وتم انتقاء مواد منها لعرضها اليكترونيا، ومنها أعمال نادرة تعرض لأول مرة وتبرز خلالها الصورة الرائدة للقوى الناعمة المصرية، وتتنوع بين عروض مسرحية، منها: سلم نفسك - قهوة سادة - أين أشباحي بالإضافة إلى نخبة من أهم أعمال البيت الفني للمسرح لكبار النجوم، حفلات من مهرجانات الموسيقى العربية بمختلف دوراته - الموسيقار عمر خيرت - فرقة لي بتي شاه- وباليهات الليلة الكبيرة - كسارة البندق - زوربا - كارمن بحيرة البجع وحفلات مركز تنمية المواهب، إلىى جانب كوكبة من الأفلام القصيرة والوثائقية والكثير من عناوين الكتب وإصدارات مختلف قطاعات الوزارة.

واوضحت أن الثقافة المصرية تواصل أداء دورها في نشر الوعي بمختلف صوره وتقديم ألوان إبداعية مميزة إلى جانب ازكاء روح التفاؤل والأمل وزيادة الحصيلة المعرفية والثقافية بين جموع المواطنين خاصة الشباب والأسرة المصرية .