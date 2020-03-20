رسميًا.. تأجيل مهرجان كان السينمائي بسبب فيروس كورونا

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي، تأجيل المهرجان، نظرا للظروف التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا.
وجاء في الموقع الرسمي للمهرجان: "نظراللحالة الصحية والتطورات التي تشهدها فرنسا والعالم، فلا يمكن إقامة مهرجان كان في الموعد المحدد من 12 لـ23 مايو المقبل".
ولم تحدد إدارة المهرجان موعدا جديدا له، ولكن جاء في البيان أنهم يدرسون عددا من الاحتمالات منها بحث مواعيد جديدة في نهاية شهر يونيو المقبل.
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