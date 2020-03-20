العسيلي يتصدر تريند اليوتيوب ب "جنة تكفينا"

تصدر الفنان محمود العسيلي، تريند "يوتيوب" بأحدث كليباته "جنة تكفينا" محققاً مليون و ٢٠٠ ألف مشاهدة بعد مرور يومين على طرحه.



أغنية "جنة تكفينا" من كلمات الشاعرة يمنى العسيلى، وألحان محمود العسيلى، من توزيع أمير هداية، إخراج إبراهيم حدرج.

كلمات الأغنية:

"مالهم ليه مش عايزن إن احنا نكون

سوا، فاكرين قال إيه فاهمنا وهما ولا الهوا، عاملين فيها عايشين، يا عينى دول ناسيين معنى كلمة مبسوطين، ومحدش فيهم عاش اللى أنا وانتي عيشناه، ومحدش جرب معنى اتنين لبعض نجاة، يعنى لبعض حياة بعد سنين فيها، مفيش سعادة قادرة تعيش..".

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ومن ناحية أخرى احتفل "العسيلي" في يناير الماضي بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والأقارب والأصدقاء".



يذكر أن أخر اعمال الفنان محمود العسيلي، أغنية، "تمثيلية"، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد بمشاركة محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، ومكس وماستر محمد صقر.