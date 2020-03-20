أحمد صلاح حسني يبكي بسبب "ختم النمر"

ميرنا وليد - بيروت - أكد ​أحمد صلاح حسني​، أن مسلسل " ​ختم النمر​"طرح قضية تهريب الآثار الى الخارج "وهي فكرة تزعجني منذ الصغر"، وخلال جلسات العمل مع المخرج أحمد سمير فرج، والمؤلف محمد عبد المعطي، اتفقنا على أن نتناول تلك القضية بالطريقة المصرية، خصوصا تهريب الاثار مقابل المال.

وقال حسني أثناء حلوله ضيفاً في برنامج "كل يوم" أن فريق العمل حاول جاهداً أن يظهر معالم "اسوان" كبلد وشعب وطبيعة، خاصة أن قصة المسلسل تم بناؤها حول شاب عاش في أسوان مع والديه.

ولفت حسني إلى أنه كان يبكي عندما ينهي التصوير هناك، حتى سائق الفلوكة التي استخدمها صناع العمل في التصوير كان يبكي بعد انتهاء التصوير فيها.

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