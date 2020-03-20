ميرنا وليد - بيروت - بعد أن انفردنا قبل أيام عن الأسماء المنافسة لغناء تتر مسلسل "​البرنس​" والذي يقوم ببطولته الفنان المصري محمد رمضان ، ننفرد الآن بالاسماء التي تعاقدت بالفعل على غناء تتر البداية والنهاية.

حيث تعاقد الفنان المصري ​أحمد سعد​ بالفعل على غناء تتر البداية بالإضافة الى تقديمه رباعيات داخل المسلسل تتناسب مع الأحداث، أما تتر النهاية فهو من نصيب الفنان المكصري ​رضا البحراوي​ .

أما حسن شاكوش فيقدم في المسلسل أغنية في سياق الأحداث ولن يغني التتر سواء في البداية أو النهاية حيث يحتوي المسلسل على عدد من الأغنيات في داخله تتناسب مع طبيعته التراجيدية.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- رسميا أحمد سعد ورضا البحراوي يغنيان تتر مسلسل "البرنس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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