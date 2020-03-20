رغم خطر الكورونا..وزير الثقافة لا يعرقل تصوير المسلسلات

ميرنا وليد - بيروت - أصدر وزير الثقافة ​عباس مرتضى​ قرارًا سمح بموجبه لشركات انتاج المسلسلات الدرامية استئناف نشاطها واستكمال ما بدأت به من أعمال فنية.

ودعا عباس الى "الحفاظ على معايير الحماية الصحية المتبعة لمكافحة فيروس ​كورونا​ في لبنان".

وجدد الوزير مرتضى الطلب من الشركات المنتجة إتخاذ الاجراءات الوقائية كافة حفاظًا على صحة الفنانين والعاملين في هذا القطاع والالتزام بكافة الاجراءات الطبية والارشادات الصادرة عن وزارة الصحة وتحميلها كامل المسؤولية في حال المخالفة.

على الرغم من أن النقابات الفنية أصدرت سابقة مجتمعة بياناً توجهت فيه الى شركات الإنتاج بتوقيف التصوير بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا في لبنان.