أحمد صلاح حسني يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "الفتوة" المرتقب لياسر جلال

أوضح الفنان أحمد صلاح حسني، إنه يخوض السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال.

وصرح خلال لقائه مع الاعلامية بسمة وهبة، في حلقة خاصة من برنامج "كل يوم" بأنه سيظهر بشكل مختلف عن أدواره المعتادة فيقوم بدور "فتوة"،

وأشار إلى أنخ يحرص على تنويع شخصياته في المسلسلات لعدم تحجيم جحمه لأنه ممثل ويجب عليه عمل جميع الأدوار التي تتناسب معه.

وأضاف: "انا بحب شغلي وهعمل أي دور يعجبني ولازم أنوع في أدواري"، وذكر أن ما يفعله اجتهاد أكثر من كونه جرأة.

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وعبر عن حبه للفنان ياسر جلال المشارك معه في هذا العمل قائلا "أنا بعتبره أخ وهو فعلا راجل وبيحب الخير للناس".

يذكر أن الفنان أحمد صلاح حسني خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "حكايتي" مع الفنانة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وهو تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.

وكانت آخر أعماله مشاركته في مسلسل "ختم النمر" الذي حقق نجاحا كبيرا والذي شاركه فيه عدد من الفنانين منهم ميريهان حسين ونسرين طافش ووفاء سالم وعفاف شعيب وإسلام جمال وهو إنتاج شركة سينرجي.