تامر حسني يثني على دور الدّولة المصرية في الحد من انتشار فيروس كورونا

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متابعة بتجـــــــــرد: نشر النجم المصري تامر حسني مقطع مصوّر عبر خاصية الستوري في حسابه الرسمي على “إنستجرام” يُظهر عناصر من القوى الأمنية وهم يمنعون التجمعات في مصر حفاظاً على سلامة الناس من انتشار فيروس كورونا.
وأرفق تامر حسني الفيديو بتعليق أثنى من خلاله على الجهود التي تقوم بها الدّول المصرية للحد من انتشار كورونا فكتب: “أحسنتم جزاكم الله خير كل الشكر والتقدير لدور الدّولة”.
في السياق نفسه كان تامر حسني قد طلب من الجمهور في مختلف أنحاء العالم ملازمة منازلهم للسيطرة على الوباء ومنع انتشاره أكثر، وذلك من خلال عدّة منشورات عبر صفحاته الرسمية حيث كتبت: “حمايتك لنفسك أفضل طريقه لإنقاذ الآخرين”.
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