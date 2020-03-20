إلغاء زفاف حفيدة الملكة إليزابيث الملكي خوفاً من فيروس كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: أصدر قصر بكينغهام بياناً جاء فيه أن الأميرة بياتريس ألغت حفلة زفافها من خطيبها رجل الأعمال الإيطالي الذي كان مقرّراً يوم 29 أيار المقبل في حدائق القصر.

وكشفت بعض المصادر المقربة من الأميرة أنها ليست سعيدة أبداً بهذا القرار، لكنها وخطيبها لم يجدا حلّاً آخر وإدراكاً منهما لسلامة المدعوّين الذين اقتصر عددهم فقط على 150 مدعوّاً، إضافة إلى عدم تعريض الملكة إليزابيث لأي خطرٍ قد يحدق بها بسبب الانتشار الكثيف لفيروس كورونا في بريطانيا، وعلماً أن الملكة خائفة جداً وكانت غادرت القصر الملكي في لندن أخيراً وانتقلت إلى قصر وندسور تفادياً للكورونا.