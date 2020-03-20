الإنتاج التركي يواجه أزمة وبوراك يوقف تصوير إعلانه العالمي

متابعة بتجـــــــــرد: يواجه سوق الإنتاج في العالم أزمة كبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، ما حتّم على معظم الشركات حول العالم إيقاف تصوير وتنفيذ الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

والى جانب توقّف مسلسلات عالمية، تواجه المسلسلات التركية الأمر نفسه، إذ أعلنت شركات إنتاج عن تأجيل متابعة تصوير مشاهد المسلسلات الى أجل غير مسمّى.

ومن بين النجوم الأتراك الذين توقفت أعمالهم، نذكر الممثل بوراك أوزجيفيت الذي تبلّغ أخيراً إلغاء تصوير الإعلان العالمي الذي كان سيشارك فيه.