نبيل شعيل يلقى الإنتقاد بسبب طرح ألبومه الجديد ويردّ بديبلوماسية

متابعة بتجـــــــــرد: على الرغم من تأجيل عدد من النجوم أعمالهم الفنية بسبب انتشار فيروس كورونا، إلّا أنّ الفنان نبيل شعيل قرّر المضي قدماً بمشروعه الفني الجديد، وهو عبارة عن ألبوم غنائي سيطرحه قريباً.

وانتقد عدد من المتابعين خطوة شعيل هذه، وأشار أحدهم الى أنّه لا يبالي بالفيروس الذي ينتشر في العالم. أمّا شعيل، فردّ عليه بطريقة ديبلوماسية قائلاً: ”هلا أخوي. اي والله راسي فاضي، بس بشرني عساك لقيت لقاح لكورونا؟“.