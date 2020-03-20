متابعة بتجـــــــــرد: على الرغم من تأجيل عدد من النجوم أعمالهم الفنية بسبب انتشار فيروس كورونا، إلّا أنّ الفنان نبيل شعيل قرّر المضي قدماً بمشروعه الفني الجديد، وهو عبارة عن ألبوم غنائي سيطرحه قريباً.
وانتقد عدد من المتابعين خطوة شعيل هذه، وأشار أحدهم الى أنّه لا يبالي بالفيروس الذي ينتشر في العالم. أمّا شعيل، فردّ عليه بطريقة ديبلوماسية قائلاً: ”هلا أخوي. اي والله راسي فاضي، بس بشرني عساك لقيت لقاح لكورونا؟“.
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل شعيل يلقى الإنتقاد بسبب طرح ألبومه الجديد ويردّ بديبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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