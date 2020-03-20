نقابات الفنانين والممثلين والموسيقيين: للتوقف عن التصوير هذه الايام للمساعدة على حصر الفيروس

متابعة بتجـــــــــرد: صدر عن نقابة الفنانين المحترفين في لبنان ونقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون في لبنان ونقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان البيان الاتي:

“نزولا عند اتصالات عدة من قبل عدد من الزملاء وبأعضاء مجلس نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، للتدخل بكل جدية مع السادة المنتجين المستمرين في تصوير المسلسلات، رغم الاجراءات المتخذة كالتعقيم وسواه واستنادا للمشاورات المستمرة مع النقباء جهاد الاطرش، نعمة بدوي وفريد ابو سعيد، تعود النقابات الفنية وتطرح قضية قلق الفنان خصوصا في هذه الايام الحرجة والمفصلية للسيطرة على هذا الوباء الخطر وعدم انتشاره، مع تفهمها الكامل واحترامها للعقود المبرمة بين شركات الانتاج وقنوات التلفزيون المحلية والعربية”.

ان النقابات لا يمكنها تجاهل صرخة الزميلات والزملاء ومقررات وتوصيات مجلس الوزراء ووزيري الثقافة والبيئة، ورأي الهيئات الطبية والصحية، وانطلاقا من دور ومسؤوليات النقابات الادبية والاخلاقية، وحرصا على سلامة الجميع، نطالب وبكل جدية التوقف عن التصوير على الاقل في هذه الايام المعدودة الحرجة وذلك للمساعدة على حصر هذا الفيروس الشرس ومنعه من الانتشار”.”