نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 52 دقيقة مضت التعليقات على الأطفال يسألون والمسؤولون يجيبون في برنامج “ضيف الصف” مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: في لقاءات تزول فيها حواجز الرسمية والديبلوماسية والتكلّف وتحلّ محلّها عفوية الأطفال مستدرجةً تلقائية الكبار وصراحتهم، يبدأ عرض برنامج “ضيف الصف” وهو الصيغة العربية للبرنامج العالمي “Facing The Classroom” على MBC1. مسؤولو دولة وأصحاب سمو ملكي يعودون جميعهم إلى قاعة الدراسة ويخوضون امتحاناً يواجهون خلاله مجموعة من الطلاب السعوديين، من أعمارٍ مختلفة على مدى ساعة من الزمن، فهل ينجح المشاهير بتخطي امتحان العودة إلى المدرسة بعد تفوّقهم في كثيرٍ من امتحانات الحياة؟!

في هذا السياق، تتنوع أشكال الأسئلة والتحديات التي يواجهها الضيوف في كل حلقة، من مقابلاتٍ شفهية، إلى امتحانات دراسية عملية يطرح الأطفال خلالها على الضيوف مواضيع تهمهم في الفن والرياضة والدين والعلوم والحياة اليومية والاجتماعية. وتتطرق الحوارات التي تشهدها قاعة الدراسة إلى شتى نواحي الحياة بدءاً من مرحلة الطفولة والمدرسة والعائلة، مروراً بالأصدقاء والعمل، فالرياضة والتلفزيون والتكنولوجيا والهوايات وغيرها، وصولاً إلى أبرز الإنجازات والمشاريع والأحلام.. بل وحتى المخاوف والهواجس. كما تكشف قاعة الامتحان عن جوانب خفية من شخصية المشاهير وحياتهم ونظرتهم للحياة، وتعيدهم بالتالي إلى عفويتهم التي كانوا عليها أيام الطفولة والمدرسة، فهل ينجح الأطفال في فتح أبواب عجز عن فتحها أهل الصحافة والإعلام؟!

الجدير بالذكر ان ضيف الحلقة الأولى من البرنامج هو وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، وهو أيضأ وزير الشؤون البلدية والقروية…