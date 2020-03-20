هذا سبب عزل محامية قتيل فيلا نانسي عجرم... العائلة اكتشفت كذبها



لا تزال التساؤلات تطرح حول أسباب عزل عائلة قتيل نانسي عجرم للمحامية رهاب بيطار من دون سابق مقدمات.



فقد اكدت المصادر أن العائلة اكتشفت أن بيطار استغلت القضية للترويج لنفسها إعلاميا، وأنها قامت بنشر شائعات وأكاذيب، منها أن الطبيب فادي الهاشم المتهم الرئيسي في القضية غادر الأراضي اللبنانية مخالفاً بهذا قرار منع السفر الذي صدر بحقه. وهو الامر الذي ردت نانسي عليه بطريقة غير مباشرة من خلال نشر صورة لها مع أفراد أسرتها بحضور زوجها أثناء احتفالها بيوم ميلاد والدتها.

وكانت المحامية نفسها كشفت في وقت سابق معلومات عن تقرير الطبيب الشرعي تم تكذيبها وإثبات عدم صحتها.

كما انها تورطت بمحاولة تهريب زوحة القتيل رغم قرار منعها من السفر، فاوقفها الامن اللبناني على الحدود البرية مع سوريا.