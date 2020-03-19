شاهد .. أحدث ظهور ل ” لقاء سويدان ” بعد قرارها باعتزال الفن

كتب امير فتحي في الخميس 19 مارس 2020 11:55 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” لقاء سويدان ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها أثناء تواجدها خارج مصر .
وعبرت لقاء سويدان من خلال الصورة عن الحالة التي تمر بها حيث أشارت إلى إنها تمر بحالة من الفراغ وخاصة بعد قرارها الذي اتخذته مؤخرا باعتزال الفن .
فكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” لقاء سويدان .. دبي .. مصر .. لبنان .. كورونا .. فراغ ” .
وتفاعل المتابعون عللى الصورة والذين انقسمت تعليقاتهم بين مؤيد لها على قرار الاعتزال ويشجعها على الاستمرار فيه .. وبين من يطالبها بالعودة عن هذا القرار والرجوع إلى التمثيل .
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