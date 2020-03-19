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شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مهرجان كان السينمائي 2020 بسبب كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 19 مارس 2020
صورة أرشيفية
أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي، اليوم الخميس، تأجيل المهرجان من مايو/أيار حتى نهاية يونيو/ حزيران.
وقال إدارة المهرجان في بيان على موقعه الرسمي، إنه "يجري بحث عدة مواعيد جديدة بينها نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل"..
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