تأجيل مهرجان كان السينمائي 2020 بسبب كورونا

الخميس 19 مارس 2020

صورة أرشيفية Advertisements

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي، اليوم الخميس، تأجيل المهرجان من مايو/أيار حتى نهاية يونيو/ حزيران.

وقال إدارة المهرجان في بيان على موقعه الرسمي، إنه "يجري بحث عدة مواعيد جديدة بينها نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل"..