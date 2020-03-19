تعديل وزاري مرتقب بالسودان يطال 3 وزراء

كشفت مصادر سودانية مطلعة، الخميس، أن هناك اتجاها لدى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك بإجراء تعديل وزاري محدود يطال 3 وزارات؛ هي "الخارجية، والطاقة والتعدين، والزراعة".

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، لـ"العين الإخبارية"، إن التعديل الوزاري سيكون محدوداً بالحكومة الانتقالية، مرجعاً إياه إلى وجود حالة عدم رضا بشأن أداء بعض الوزراء.

لكن المصادر أشارت إلى أن حمدوك سيجري تعديلا وزاريا لاحقاً سيكون شاملا عقب التوقيع على اتفاق سلام مع حركات الكفاح المسلح بجوبا.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر حمدوك قراراً بضم 3 وزراء دولة جدد هم : (عمر قمر الدين وزير دولة بالخارجية، واستيفن أمين وزير دولة بالعمل، وحازم إيهاب وزير دولة للبنية التحتية).

Advertisements

وتضم الحكومة السودانية 23 وزيرا ووزير دولة قبل الكشف عن توجه لتغيير ثلاثة منهم.

ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في أغسطس/آب الماضي على وثيقة "الإعلان الدستوري" بعد اجتماعات ماراثونية، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.





وفي 8 سبتمبر/أيلول الماضي، أدت حكومة حمدوك اليمين الدستورية كأول حكومة عقب سقوط نظام عمر البشير، بعدد 20 وزيراً.

وأعلن حمدوك تشكيل حكومته الانتقالية التي يمتد أجلها إلى 36 شهراً، ستخصص الأشهر الـ6 الأولى منها لتحقيق السلام بالسودان، من خلال التفاوض مع قادة الحركات المسلحة في دارفور والمنطقتين "ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان".