ارتفاع جنوني بأسعار الكمامات في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعاني الليبيون في طرابلس من الارتفاع الجنوني في أسعار الكمامات والقفازات ومواد التعقيم والتنظيف، بسبب إقبال الجمهور الكبير على شراء المستلزمات الطبية، تخوفاً من ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا.

الليبيون في طرابلس يحملّون الأجهزة الرقابية مسؤولية غياب الكمامات وعدم الرقابة الكافية على المتاجر، والمحلات التي تتاجر بهموم المواطنين.