"شارب الديتول".. هكذا ودع والدته قبل ذهابه للنيابة السعودية! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر أحد المطلوبين أمنيا والذي ظهر في مقطع فيديو عندما كان يشرب سائلا لأحد أنواع المعقمات "الديتول" وهو يقوم بوداع والدته دون أن يخبرها بذهابة إلى النيابة السعودية بسبب تصرفه الخاطىء؛ إذ أكدت النيابة في بيانها أن الشخصين اللذين قاما بشرب المعقم يعدّ ما قاما به سلوكا محرما شرعا ونظاما، كما أن تصرفهما يخاطب غرائز الأطفال؛ ما يزين سلوكا مضرا بالصحة العامة.

وظهر أحد المطلوبين وهو يخبر والدته بسفره إلا أن والدته أكدت له أنّ هذا الوقت ليس وقتا للسفر أو الخروج من المنزل، فيما استمر الشخص بإقناع والدته بالخروج ولم يحدد موعد عودته.

من جهته صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري "أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله شخص يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادة منظفةٍ عالية التركيز بداخل إحدى الأسواق التجارية، ونشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة تأثيره على النشء من متابعيه، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن القبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر؛ إذ جرى إيقافه واتُخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة".

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يشار إلى أن شابين من مشاهير "السناب شات" ظهرا في مقاطع فيديو وهما يتناولان مواد منظفة، وكانت المقاطع قد أثارت استهجان رواد وسائل التواصل الاجتماعي، لكون الشابين يتابعهما صغار سن، يجهلون ما تؤول إليه تلك التصرفات الخاطئة وتعريض أنفسهم للخطر، وطالبوا الجهات الأمنية بمعاقبة مرتكبيها لوضع حد لها؛ لما قد تتركه من آثار سلبية على المجتمع.

ومنذ انتشار المقاطع طالب مغردون على موقع "تويتر" تحت هاشتاق "مشاهير الفلس" و "مشاهير الحثاله" بمعاقبة أولئك المستهترين والذين أقدموا على مثل هذه الأفعال الخطير دون أدنى مسؤولية ودون دراية لما ستؤول إليه هذه التصرفات، بعد أن قاما بتصوير أنفسهما وهما يتناولان المادة المنظفة لغرض حمايتهما من فيروس كورونا – حد زعمهما - والتي تستخدم لتطهير الأرضيات وغيرها.