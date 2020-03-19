تامر حسني مصدوم من الاستهتار بكورونا.. ويدعو إلى هذا الأمر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعرب الفنان المصري تامر حسني، عن استيائه وصدمته من تصرفات بعض الشباب المُستهترة بأزمة فيروس كورونا المستجد، من خلال رواية موقف رآه وأثار غضبه.

وقال تامر حسني في منشور له عبر فيسبوك: "أنا شُفت موقف قدامي صدمني مش قادر محكيهوش، شوفت واحد بيقول لصاحبه: ياد شيل الماسك واسترجل"، منتقدا ما رآه بقوله: "طب هو عشان في وجهة نظر حضرتك يسترجل يتسبب في موته وموتك وضرر كل من حوله".

وأضاف حسني: "عشان كدا كلنا لازم نتكلم كتير مع كل الناس، ولو النزول للضرورة القصوى عشان طبيعة شغل الناس اللي باليومية فنلتزم بكامل تعليمات الوقاية.. أرجوكم اتكلموا كتير مع الناس عشان نوعي أي حد مش حاسس بالخطورة، وأن نقعد في البيت 14 يوما من أجل أن نسيطر على انتشار الفيروس، وميتحولش إلى وباء"، مؤكدا على أن الصين انتصرت على الوباء عندما التزم مواطنوها ولم ينزلوا إلى الشوارع نهائيًا.

ولم يغب عن بال الفنان أن يذكر العمال الذين يعملون بالمياومة ولا يستطيعون الحصول على الأموال في ظل هذه الظروف، إذ قال: "إذا كان هناك عمال يعملون باليومية، لازم توصل لهم يومياتهم لحد عندهم من باب الرحمة عشان ربنا يرحمنا وأنا بدأت بنفسي وعملت كدا وأكتر من كدا".

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واستكمل حديثه: "يا جماعة ده إن شاء الله اختبار من ربنا وهننجح فيه لو اتعاملنا معاه صح وبمنتهى الرحمة، والتعب وارد يحصل لأي حد فينا وهيخف إن شاء الله زي ما آلاف خفوا، وخفوا من أمراض أكتر من كدا بمليون مرة، وده مش أول وباء عالمي يمر على البشر و غيرنا مر بأكتر منه".

واختتم حديثه بالدعوة إلى التقرب إلى الله ودعوته ليخف الوباء عن الناس.

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يُذكر أنَّ تامر حسني، كان نفى منذ فترة ما تردد من أخبارٍ حول إجرائه عملية جراحية جديدة في أحباله الصوتية، بعد تجدد الآلام التي سبق وأن شعر بها في العام الماضي وخضع حينها لجراحة وتماثل للشفاء، مبديا غضبه من الشائعات التي تنتشر بشكل غريب على السوشيال ميديا.