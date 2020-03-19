زوجة قصي خولى تفجر صدمة : أعمل خادمة في البيوت لأصرف على طفلي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 19 مارس 2020 11:21 مساءً - فجرت زوجة فنان عربي شهير، صدمة بتصريحات أعلنت فيها، أنها اتجهت للعمل خادمة في البيوت من أجل توفير المال لرعاية طفلها، بعد أن رفض والده النفقة عليه.

وقالت التونسية مديحة الحمداني، زوجة الفنان السوري قصي خولي، إن زوجها يتهرب من مصاريف ابنه “فارس” ويرفض مساعدتها.

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وقالت مديحة الحمداني في تصريحات لأحد المجلات العربية إنها أصبحت تعمل خادمة في البيوت ومربية أطفال في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل توفير المال لرعاية طفلها، مشيرة إلى أن قصي خولي يتهرب من الإنفاق عليهما.

وأشارت مديحة الحمداني إلى أن قصي خولي رفض منح طفله الجنسية الأمريكية واشترط عليها الحصول على أحد الأوراق الخاصة بها لكي يقوم بهذا الشيء، مشيرة إلى أنها رفضت المساومة.

وفي فبراير الماضي، أثارت مديحة الحمداني جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت في فيديو لها انها زوجة الفنان السوري قصي خولي السرية وتحدثت عن سوء معاملته لها وهي تبكي.